Oasport.it - Volley femminile, Conegliano vince a Resovia: Haak e Lubian superbe, terzo sigillo in Champions League

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il Developresper 3-1 (30-28; 25-22; 23-25; 25-15) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della2024-2025 di. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in trasferta, espugnando il sempre caldo Podpromie e riuscendo ad avere la meglio in quello che era un vero e proprio scontro diretto contro la quotata compagine polacca.Le Campionesse d’Italia si sono così issate in solitaria in testa al gruppo A con tre successi e nove punti, davanti al(due successi, sei punti): si tratta di un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, riservata alle prime classificate dei cinque gironi (le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff). L’Imoco tornerà in campo il prossimo 10 dicembre per ospitare il Maritza Plovdiv tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso.