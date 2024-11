Ilrestodelcarlino.it - Under 17 vince, la 19 cade nel weekend Angels

Una vittoria e una sconfitta neldi basket giovanile per le formazioni legate a Rinascita Basket Rimini. Il successo è quello dell’17 Eccellenza targataSantarcangelo, capace di violare il campo delle Stars Bologna grazie a una prova decisa e intensa fin da subito. Il 61-75 finale ha le sue premesse in un primo quarto a tutto gas per i clementini, che volano sul +18 (11-29) grazie a Tassani, Ruggeri e Ricci. Nel secondo quarto Bologna rientra in partita possesso dopo possesso e accorcia fino al -10, prima del 28-42 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi sono sempre glia comandare, anche se la gara va un po’ a elastico con vantaggi che oscillano tra le venti e le dieci lunghezze. Nel finale la partita è quasi del tutto riaperta sul 58-63 prima dell’allungo finale firmato Ronci e Ruggeri.