Liberoquotidiano.it - "Ti do una notizia: guarda che...". Gelo dalla Gruber, Travaglio sbugiarda Bersani (e gli ride in faccia) | Video

A Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilliche anticipa la prima serata di La7 e che approfondisce i temi di politica e attualità, Pier Luigi, ex-segretario del Pd, risponde a Marco, in collegamento, sul voto per la Commissione europea. Lalo incalza con una semplice domanda: “È vero che il Partito Democratico e Fratelli d'Italia voteranno per la commissione Von der Leyen?”. Erisponde: “Lì non si sta parlando di un'alleanza, qui siamo in presenza di una furbizia di Von der leyen, Weber e Meloni e, come diceva Andreotti, io ho l'impressione che le volpi finiscano in pellicceria. È arrivato Trump, c'è un problema di non presentare al mondo un disfacimento dell'Europa, terzo c'è un'ambiguità in questa situazione che si disvelerà necessariamente, e purtroppo nei fatti, dimostrando che in Europa c'è un problema non risolto”.