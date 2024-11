Thesocialpost.it - Strage Rigopiano, richiesto annullamento di 6 assoluzioni e pene più alte

La tragedia di, in cui il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’hotel causando la morte di 29 persone, riemerge con nuove implicazioni giudiziarie. La Corte di Cassazione ha accolto le richieste della Procura Generale di Roma, che spingono per un aggravamento delle responsabilità degli imputati e per un riesame dei capi d’accusa di disastro colposo e omicidio colposo in concorso, esclusi nei primi due gradi di giudizio.Un ritorno alle accuse inizialiLe richieste della Procura Generale si rifanno alla linea accusatoria originaria presentata dai Pm Andrea Papalia e Anna Benigni della Procura di Pescara. Secondo questa impostazione, le responsabilità del disastro non si limitano a omissioni isolate, ma includono una serie di mancanze sistemiche a livello di gestione e prevenzione.