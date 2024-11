Quotidiano.net - Specialità che fanno Natale

primi Maccheroncini di Campofilone al ragù INGREDIENTI E DOSI 450 g maccheroncini di Campofilone Igp 200 g pomodori pelati 80 g rigaglie di pollo 80 g macinato di vitello 80 g macinato di maiale 100 g cipolla 50 g carota 2 pz midolli senza ossi 1 pz gambo di sedano noce moscata chiodi di garofano pecorino grattugiato vino bianco secco olio extravergine d'oliva sale q.b. Piatto tipico di Campofilone (paese in provincia di Fermo nelle Marche), questi maccheroncini ricordano molto i tajarin piemontesi. Per preparare i maccheroncini di Campofilone, occorre impastare 4 uova con 400 g di farina e un pizzico di sale; una volta lavorato l'impasto, stendetelo con il matterello in una sfoglia sottilissima, che andrà ripiegata su se stessa e tagliata in fili sottili. Per preparare il ragù, tritate finemente sedano, carota e cipolla e rosolateli con 3-4 cucchiai di olio.