Liberoquotidiano.it - **Sicilia: Crocetta dopo assoluzione, 'giustizia è fatta, felice ma non brindo per me un martirio**

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "ed io voglio ringraziare i giudici di Palermo per una sentenza che mi risarcisce, in parte del martirio subito. Ero accusato di corruzione per un bonifico al mio movimento di 5 mila euro, quando in quattro anni avevo tagliato oltre 80 milioni di euro all'appalto per i collegamenti sulle isole. Sarebbero bastati questi due soli elementi per prosciogliere in fase di istruttoria: non si prende una tangente con un bonifico e non si tagliano 80 milioni ad un imprenditore chi si vuole favorire. È andata così. e 'noi, ad Atene, rispettiamo la legge ed i magistrati". Lo ha detto l'ex presidente della Regione siciliana Rosarioche ieri sera è stato assolto dall'accusa di corruzione con l'armatore Ettore Morace. Perera stata chiesta una condanna a sette anni di carcere.