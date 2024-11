Quotidiano.net - Sgominata la banda degli spurghi: 13 arresti. Truffe milionarie nel Lazio e in tutta Italia

Roma, 27 novembre 2024 –la ‘’, 13 le persone arrestate oggi: 11 sono finiti in carcere e due ai domiciliari. Con la scusa di spurgare le fognature, escogitavano dei trucchi per ostruire le tubazioni e inondare appartamenti e ristoranti di liquami. Poi chiedevano cifre spropositate per ripulire: se i malcapitati intuivano la truffa e non volevano pagare, iniziavano le minacce. Un giro di affari che fruttava a un’azienda romana un milione di euro l’anno, proventi che divideva tra i complici. Gli operai venivano ‘selezionati’ in base alle fedine penali sporche. Il ‘business’ è iniziato a Roma e nel, poi è stato esteso a. Tra le vittime, professionisti, anziani vulnerabili e anche appartenenti agli ambienti ecclesiastici. Il sequestro Come avvenivano leMinacce e violenze a chi non pagava “Attività spietata e pericolosa per la salute” GERMOGLI PH: 14 FEBBRAIO 2023 FIGLINE E INCISA VALDARNO LAVORI STRADALI FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO INTERNET Il sequestro Sequestrati quasi 100.