Liberoquotidiano.it - "Se abbiamo trovato l'accordo in Libano, possiamo trovarlo sul canone": Meloni gela i gufi della sinistra

"Sel'per un cessate il fuoco infarlo pure sulRai.": con questa battuta la premier Giorgiaha liquidato le discussioni all'interno dell'esecutivo dopo il no di Forza Italia all'emendamentoLega sul taglio delRai, e al tempo stesso ha dimostrato allache non c'è nessun dramma in corso e che dunque il governo è saldo. La presidente del Consiglio, in particolare, lo ha detto ai cronisti prima di intervenire ai "Rome Med Dialogues". Poi ha aggiunto: "Sono schermaglie. Non ci vedo niente di particolarmente serio.". Tra gli esponentiche non hanno aspettato un attimo per fiondarsi contro il governo a seguito di questa discussione c'è la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, presidentecommissione di vigilanza Rai: "La spaccatura sulRai dimostra che questa maggioranza è in frantumi e che non ha alcuna visione né alcun progetto sul Servizio Pubblico.