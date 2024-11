Bubinoblog - SANREMO 2025, CONTI: “20 BIG SICURI, 20 DA SCREMARE. NEI TESTI NO IMMIGRAZIONE E GUERRA”

Leggi su Bubinoblog

Manca ormai pochissimo all’annuncio del cast ufficiale del Festival diche Carlofarà al Tg1. Il direttore artistico e conduttore lascia però trapelare qualcosa.Ospite di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano nel podcast Pezzi,ha svelato di avere già 20 bige altri 20 da, entro domenica 1 dicembre.Quel giorno infatti nel Tg1 delle 13:30 ci sarà l’atteso svelamento dei big della 75° edizione diche segnerà il ritorno del conduttore toscano dopo il regno di Amadeus.ha annunciato che i contenuti deiin gara parleranno di intimità, di amore, di famiglia e del “microcosmo”, le canzoni non parleranno dio di.I cantanti saranno più di 24 sicuro. Quanti ne ho già certi? Ne ho20 nella mia testa. Per nome e per canzone prima di tutto, ma anche per contenuti.