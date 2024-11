Gaeta.it - Riconoscimenti dell’unione europea sul metodo di imballaggio italiano

Facebook WhatsAppTwitter Obiettivi di riciclaggio dell’Italia: un rapporto promettente per il futuro sostenibileNel 2022, l’Italia ha raggiunto risultati significativi nel campo del riciclaggio, attestandosi al 49% degli obiettivi stabiliti dall’Unione. A comunicarlo è stato Andrea Lanz, a capo del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’Ispra, nell’ambito della presentazione del rapporto di sostenibilità Conai 2024, tenutasi a Roma. Questo traguardo evidenzia l’impegno del paese verso una gestione più attenta delle risorse, un passo importante non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia circolare del territorio.Il modellodi gestione degli imballaggi è stato accolto con favore dall’Unione, che ha riconosciuto i progressi compiuti dal nostro paese in tale ambito.