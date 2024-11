Porto turistico-crocieristico di Fiumicino | Un’occasione per il territorio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 novembre 2024 – “Dopo aver incontrato l’Ad dellaWaterfront che ci ha illustrato il progetto del nuovoriteniamo che si tratti di una grande opportunità per il nostro. Comprendiamo i problemi in cui incorre un’opera del genere e le perplessità espresse da alcune associazioni”. Così, in un comunicato stampa, Gianluca Consiglio presidente Asso¬ciazione Commercianti Torre Clementina e Centro Storico.“Ma va anche considerata la situazione di degrado assoluto in cui si trova da più di dieci anni l’area, – spiega – senza che in questi anni ci sia stata alcuna iniziativa per migliorare quella desolante realtà chedavvero non merita. Tra i punti di forza del progetto c’è il forte impulso allo sviluppo, i nuovi posti di lavoro, dall’altro lato c’è la preoccupazione che abbiamo come imprenditori e residenti per la viabilità.