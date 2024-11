Oasport.it - Nuoto, Nicolò Martinenghi rinuncia ai Mondiali in vasca corta di Budapest

Il Campione Olimpico in carica dei 100 ranaha scelto dire ai prossimi Campionatidiin, che si terranno adal 10 al 15 dicembre. Dopo essere stato inizialmente inserito nella rosa dei convocati per la rassegna iridata, il varesino ha optato per il forfait in accordo con la sua società d’appartenenza e con la Federazione Italiana., reduce da un discreto terzo posto con 26.07 nella finale dei 50 rana agli Assoluti Invernali di Riccione (dietro a Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti), ha preferito pianificare un programma di lavoro specifico per preparare al meglio la prossima edizione deiinda 50 metri, che si svolgerà a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto 2025.Il 25enne lombardo deve dunque rimandare l’appuntamento con l’unico titolo individuale in un grande evento che manca ancora nella sua bacheca, quello iridato in