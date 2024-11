Ilfattoquotidiano.it - Nucleare sostenibile? Specchio per le allodole: ancora manca il deposito nazionale per le scorie

di Enza PlotinoFinché non si troverà il modo di azzerare la quantità di rifiuti che l’energiaproduce in maggiori quantità rispetto alle altre fonti energetiche e di risolvere il problema dello stoccaggio geologico delleradioattive, di certo non si potrà parlare dicome sta facendo in maniera approssimata e semplicistica il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin.Ilrappresenta lo specchietto per ledi una lobbyche finalmente ha visto la strada spianata in Italia per ritornare alla carica, grazie alle posizioni “nucleariste” del governo di destra.dove, come, quando? Risale al lontano 1987, dopo un referendum abrogativo, l’abbandono dell’utilizzo dell’energiaad un anno dal disastro di Chernobyl del 1986.