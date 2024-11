Isaechia.it - Netflix, tutte le novità in arrivo a dicembre 2024!

Nel mese dipropone un’offerta variegata di serie TV, spaziando tra grandi ritorni e nuove produzioni originali. La seconda stagione di Squid Game riprende con il Giocatore 456 che torna nel gioco per una possibile vendetta. La sesta stagione di Virgin River prosegue con le romantiche nozze di Mel e Jack, accompagnate da segreti che riaffiorano dal passato. Tra le, spicca il thriller Black Doves, con Keira Knightley nei panni di una spia coinvolta in un’indagine personale, e No Good Deed, una dark comedy con Ray Romano e Lisa Kudrow.Il mese natalizio porta anche l’adattamento del classico Cent’anni di solitudine, che esplora sette generazioni della famiglia Buendía nel mitico villaggio di Macondo. Inoltre, Siviglia 1992 offre un intrigante mistero legato all’Expo spagnola e a un serial killer.