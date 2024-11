Ilrestodelcarlino.it - Nella rete 37 furbetti del reddito. Uno aveva speso in un anno 100mila euro nei giochi on line

di AntoMarchionni In uninon. Ma prendeva lo stesso ildi cittadinanza perché nondichiarato le vincite. E’ solo uno dei 37 casi smascherati in provincia dai militari della guardia di Finanza di Pesaro che, solo nel 2024, hscoperto una platea di indebiti percettori della misura Inps di contrasto alla povertà, per un importo complessivo di oltre 200mila. Si tratta di 37 "falsi poveri", denunciati alle Fiamme Gialle per aver reso dichiarazioni mendaci nel momento della compilazione della richiesta. Per tutti arriverà la richiesta di recupero delle somme oltre a una salata sanzione e per alcuni anche la denuncia per false dichiarazioni. L’attività investigativa dei militari, inoltre, ha consentito di evitare che venissero indebitamente erogati ulteriori 46mila