L’ultimo dei Templari | tutte le curiosità sul film con Nicolas Cage

deilesulcondi genere fantasy del 2011dei(qui la recensione) è diretto dal regista Dominic Sena, già autore dicome Fuori in 60 secondi e Codice: Swordfish. Questa è però per lui la sua prima incursione nel genere d’avventura fantastica, che non manca di macchiarsi anche di tinte horror. La storia è tratta dalla sceneggiatura originale di Bragi F. Schut, scritta nel 2000 ma a lungo rimasta senza una produzione. Grazie alla Atlas Entertainment, produttrice anche di titoli come I fratelli Grimm e l’incantevole strega e Scooby-Doo, il progetto poté infine prendere vita.La storia è incentrata sulla vicenda di due cavalieri del XIV secolo, incaricati di condurre al patibolo una donna accusata di essere una strega.