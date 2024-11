Sport.quotidiano.net - Lazio-Ludogorets: Baroni a caccia della quinta su cinque, formazioni e orari tv

Roma 27 novembre 2024 - Tre punti per continuare a dettare legge e mantenere una striscia di vittorie che tra tutte le competizioni sta assumendo contorni giganteschi. La partita di domani, giovedì 28 novembre 2024, per laè questo, un test per vedere se oltre alle potenzialità per essere una squadra di vertice, i biancocelesti abbiano anche la stoffa per dettare il ritmo. All'Olimpico arriva unin grande crisi di risultati in campo europeo, dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:45. I capitolini sono reduci da un successo importante, sia in termini di risultato, sia in termini di qualità degli avversari. I biancocelesti hanno ottenuto la loro settima vittoria consecutiva, considerando sia Serie A, sia Europa League, superando per 3-0 il Bologna.