Bergamonews.it - L’Atalanta è una delizia per gli occhi: De Ketelaere-Retegui da urlo e finalmente ecco Cuadrado

Unaper glila Dea europea.imita Sinner e infligge un perentorio 6 a 1 allo Young Boys garantendosi matematicamente di essere almeno tra le prime 24 e quindi il passaggio alla successiva fase della Champions League con due giornate di anticipo.Su un campo ostico come quello svizzero, anche per la superficie sintetica, la formazione nerazzurra dimostra ancora una volta tutta la sua forza disputando una gara mostruosa.Man of the match senza dubbio Cdk autore di una doppietta e tre assist, prestazione da marziano. Anche se il merito di sbloccare la gara, dopo meno di 10 minuti, va a, prima rete in Champions, fortemente voluta nella massima competizione europea.Gli svizzeri con l’orgoglio pareggiano immediatamente ed è l’unico momento in cui il match sembra riequilibrarsi.