La Russia ha intensificato i bombardamenti aerei sull’est dell’Ucraina

Ieri laha lanciato un immenso assalto aereo notturno, con centottantotto droni. È l’attacco di questo tipo più grande mai registrato dall’inizio dell’invasione su larga scala. L’aeronautica militare ucraina ha detto di aver abbattuto settantasei droni, ma quasi tutti gli altri sono scomparsi dai radar: vuol dire che o stati intercettati con altri mezzi, come l’interferenza elettronica, o hanno colpito dei bersagli sul territorio ucraino.Diverse infrastrutture critiche sono state danneggiate, così come molti edifici residenziali in varie regioni. È stata colpita anche la rete elettrica di Ternopil, una città nell’Ucraina occidentale, provocando interruzioni di elettricità e acqua.Questo massiccio attacco aereo è parte di un’escalation recente in cui l’esercito russo, negli ultimi mesi, ha attaccato le città ucraine con ondate di droni quasi ogni notte per logorare le difese aeree