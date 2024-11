Quotidiano.net - La nostalgia di Mosca contagia l’Est e spaventa l’Europa. Da Afd a Orban, pedine di Putin nell’Ue

Roma, 27 novembre 2024 – Il nemico arriva da Est e parla russo. Nel mirino c’è il progetto, già difficile e ambizioso di suo, di costruire un’Unione Europea più compatta e forte, in grado di deliberare in modo unanime anche nelle scelte di politica estera e di dotarsi di una difesa comune, di un vero e proprio esercito europeo. Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e soprattutto la Russia.influenza direttamente o indirettamente molti Paesi già membri del club di Bruxelles o che potrebbero entrare nei prossimi anni. Lo fa sapere il portavoce Peskov Il presidenteappare a molte formazioni di estrema destra, ma in qualche caso anche di estrema sinistra, come un leader forte, decisionista, protettore di valori e tradizioni che Bruxelles sembra ignorare. E non fa nulla se lo zar ignora la nozione di diritti umani.