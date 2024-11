361magazine.com - Juicy Couture e JD insieme per le Feste: dall’outfit personalizzato al gift natalizio da mettere sotto l’albero

, il casual luxury brand di Los Angeles, presenta Make your Christmas unique con le personalizzazioni gratuite nei negozi JD, il celebre brand casual lucury di Los Angeles,ggia il Natale con un’esperienza esclusiva in collaborazione con JD. Per l’occasione, viene offerta un’opportunità imperdibile: acquistando un capo della collezione natalizia, sarà possibile renderlo ancora più speciale con una personalizzazione gratuita, trasformando ogni pezzo in un articolo unico.Il processo è semplice: prima, viene effettuato l’acquisto di un articolopresso i negozi JD Sports. Successivamente, recandosi al corner, è possibile personalizzare gratuitamente il capo con iniziali o numeri grazie a un esclusivo servizio di ricamo.