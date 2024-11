Inter-news.it - Inter-RB Lipsia 1-0, il tabellino della partita di Champions League

-RBè terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la quinta giornatafase campionato di2024-2025.PRIMI! – Il terzo 1-0 consecutivo invale per l’la quarta vittoria di fila e – in attesa di Liverpool e Monaco domani – il primo posto in solitariafase campionato! Basta un autogol di Castello Lukeba per i tre punti, in unadominata per un’ora e in cui bisognava fare molti gol in più. Ma che nel finale ha visto il RB, seppur privo di tanti giocatori, rendersi pericoloso e dare un po’ di apprensione. Con il 2-0 annullato a Henrikh Mkhitaryan per un fallo più che discutibile di Marcus Thuram. Da registrare l’ennesimo infortunio, Benjamin Pavard. Questo ildi-RB