Il ritorno di McCarthy L’ex speaker della Camera Usa lancia il suo istituto per l’IA

Kevinè tornato.era uscito di scena in malo modo, sfiduciato dal suo stesso Partito repubblicano, ma ha deciso di dare un contributo alla prossima amministrazione sebbene non sia stato chiamato a farne parte. “La nostra nazione si trova di fronte a un punto di svolta, con un nuovo tipo di corsa allo spazio tecnologico in corso”, ha scritto in una lettera in cui ha annunciato il lancio del suoper la tecnologia e l’innovazione, definito “un acceleratore di idee e politiche”. Si chiama Alfa Institute, in onore a un vecchio progettoNasa realizzato durante la corsa allo spazio. Se il rivale di ieri era l’Unione Sovietica, oggi è rappresentato dalla Cina, ma la sfida non è meno complessa di un tempo. Motivo per cuiha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza.