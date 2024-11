Oasport.it - Hassane Fofana ambizioso: “Voglio fare meglio di Simonelli. Con Airale nuovi stimoli”

Leggi su Oasport.it

è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ostacolista italiano, presente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, ha ripercorso il difficile percorso dell’ultimo triennio proiettandosi poi verso i prossimi obiettivi dopo aver cominciato ad allenarsi con Marcoa Padova.Il 32enne originario della Costa d’Avorio, dopo aver raccontato la sequenza di eventi che lo hanno portato ad affrontare l’ultima stagione senza allenatore, allenandosi a Malaga in coppia con Elisa Di Lazzaro (clicca qui per l’intervista alla nativa di Trieste, in cui spiega i vari passaggi da Tokyo 2021 in poi), si è soffermato sul bilancio del 2024.“A livello di gestione mi do un voto alto, ma non ho avuto una performance che mi permette di ritenermi soddisfatto a fine stagione.