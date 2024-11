Lanazione.it - Grosseto, pedonalizzazione in centro. La Giunta approva il piano

Leggi su Lanazione.it

, 27 novembre 2024 – Nuovodi regolamentazione della circolazione in Corso Carducci e nelle aree limitrofe. L’zione dellacomunale ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area e garantire maggiore sicurezza, alla luce delle recenti evoluzioni nella mobilità cittadina. Corso Carducci rappresenta da sempre il cuore delstorico, luogo di grande attrazione per passeggiate e acquisti; a tale scopo, oramai da alcuni anni è stato scelto di limitare il traffico in alcune fasce orarie e impedire il transito alle biciclette in modo permanente. L’incremento degli acquisti on-line ha determinato un notevole aumento della presenza di mezzi per la logistica. La nuova regolamentazione, in fase sperimentale, riconferma il divieto permanente di transito alle biciclette e ai monopattini in corso Carducci, inoltre introduce, anche per le vie limitrofe, il divieto di transito e sosta dalle 11 alle 6 del giorno successivo per tutti i veicoli, eccetto mezzi in emergenza e mezzi per la pulizia delle strade, oltre che, solo nei rami di accesso al corso Carducci, i velocipedi.