Isaechia.it - Grande Fratello, quindicesima puntata: Dayane Mello fa una sorpresa a Helena Prestes, volano stracci tra le Non è la Rai. In nomination…

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre in postazione social Rebecca Staffelli.Si è continuato il “gioco delle coppie” tra inquilini della Casa e tuguriati. Lasi è focalizzata sulle dinamiche tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, separati tra Casa e Tugurio, e tra Yulia Bruschi e Luca Giglio. Lorenzo e Shaila hanno avuto un incontro di 3 minuti, in quanto il ragazzo ha pescato il piramidale dorato, che ha comportato una penalità di 50 euro per il budget della spesa, avendo sforato il tempo concessogli.La serata ha visto anche il coinvolgimento dei concorrenti nelle decisioni cruciali: un voto ha stabilito che nessuna delle due coppie sopracitate sarebbe stata riunita, a causa di un pareggio nelle votazioni dei coinquilini.