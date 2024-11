Bergamonews.it - Fondazione Pesenti, vent’anni di iniziative e progetti culturali: un aiuto concreto per gli alluvionati

Leggi su Bergamonews.it

Quest’anno ricorrono 20 anni dalla nascita dellaEts ed è tempo di bilanci. Dalla sua nascita laha erogato oltre 20 milioni di euro e realizzato più di 500in 34 paesi del mondo, con 40 interventi a sostegno di situazioni di grave emergenza, come lo tsunami in Sri Lanka del dicembre 2004, il terremoto di Haiti del 2010 e la pandemia di Covid del 2020. Ma la misura dell’attività è anche nel lavoro quotidiano, nella vicinanza al territorio e nelle molterealizzate con i giovani, diventati sempre più il fulcro dell’impegno della.Nata nel 2004 per volontà di Giampieroin memoria del padre Carlo, figura tra le più rappresentative dell’industria e della finanza del Novecento italiano, laha rapidamente consolidato la sua posizione come promotore divolte a migliorare la qualità della vita e a costruire un futuro più sostenibile.