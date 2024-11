Romadailynews.it - Dopo 30 querele, arrestata la “banda dello spurgo”

Sgominata a Roma la, composta da 13 componenti, 11 in carcere gli altri due agli arresti domiciliari. Trenta erano leraccolte dalla Polizia Giudiziaria.La, con il pretesto di effettuare gli spurghi fognari, inondava gli appartamenti e locali con liquami putridi creando un maggiore danno, con il solo scopo poi di truffare ed estorcere denaro ai danni di cittadini di tutta Roma e della provincia. Lo schema e le azioni della squadra erano ben studiate e consolidate, come un copione da film. Si facevano pagare prima 500 euro con la promessa di pulire le fogne, poi nel corso dell’opera aggravavano volontariamente la situazione, mettendo in difficolta il cliente che dinnanzi a una scena da film horror in cui il suo pavimento di casa era inondato da liquami putridi, escrementi sparsi e un puzzo nauseabondo, si vedeva costretto ad accettare un intervento di urgenza, il cui prezzo veniva valutato secondo un “fantasioso calcolo al metro lineare”, che faceva schizzare il costo di una banale manutenzione dell’impianto fognario a migliaia di euro.