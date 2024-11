Lanotiziagiornale.it - Commissione Ue, Aubry (The Left) attacca: “Collegio di estrema destra, Fitto è un post fascista”

Raffaelle, neo-vicepresidente dellaeuropea, finisce sotto attacco durante la seduta del Parlamento europeo in cui è stato votato proprio il nuovo esecutivo Ue. La co-presidente del gruppo Theall’Europarlamento, Manon, di France Insoumise, hatodefinendolo “”.Per, in generale, il nuovodei commissari è una “pagliacciata” e il gruppo di Theè stato l’unico, a sinistra, ad averlo osteggiato.si rivolge poi alla presidente Ursula von der Leyen: “La sua nuovasarà il primo governo die dell’nella storia dell’Unione europea. La cosiddetta coalizione dei gruppi di centro non esiste più. Si diceva no all’ini di responsabilità e voi avete scelto Raffaele, unconosciuto anche per accuse di corruzione”.