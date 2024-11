Quotidiano.net - Canone Rai, salta il taglio: Forza Italia vota con l’opposizione, governo battuto

Roma, 27 novembre 2024 -ildelRai. L'emendamento al Dl fiscale per ridurlo da 90 a 70 euro è stato bocciato in Commissione bilancio del Senato con 12 contrari e 10 a favore.hato contro insieme all'opposizione. Ilaveva espresso parere favorevole alla modifica, con la Lega a proporre l’emendamento per un’operazione che valeva 430 milioni di euro. Il Carroccio, nonostante il parere negativo die le minacce di voto contrario da parte degli azzurri, ha tenuto il punto. Con Fratelli d’che, alla fine, si era decisa a sostenere la misura. La situazione sembrava, pallottoliere alla mano, di pareggio assoluto: uno scenario che, in Commissione, vale come bocciatura. Il thrilling si è risolto in maniera più lineare: nello ‘scontro diretto’ ha prevalso il no.