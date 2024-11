Calabria, a sette anni cade dalla finestra della casa protetta in cui si trova e si ferisce gravemente. La madre si toglie la vita in ospedale

Leggi su Open.online

Tragedia indove una bambina diè cadutadove viveva con la, riportando gravi ferite, e la donna una volta arrivata incon la piccola, si è suicidata lanciandosi nel vuoto. Mamma e figlia sivano nella loro stanzafamiglia quando, per cause da accertare, la bambina è caduta, provocandosi diversi traumi. La piccola, trasportata nell’Pugliese di Catanzaro in ambulanza, non risulta in pericolo di. Bimba e mamma sono originarie di un comune dell’entroterra catanzarese, erano ospitifamiglia da circa un paio d’. Sulla cadutaminorestanno indagando i carabinieriCompagnia di Sellia Marina che stanno proseguendo gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto è accaduto.