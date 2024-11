Thesocialpost.it - Bocciato emendamento di Forza Italia sulla Sanità: la vendetta di Salvini su Tajani dopo il no al taglio del canone Rai

Leggi su Thesocialpost.it

la spaccaturaproposta leghista di riduzione delRai, la maggioranza si divide di nuovo in commissione Bilancio del Senato. La nuova spina nel fianco per il governo di Giorgia Meloni è unal decreto fiscale, proposto dal senatore di, Claudio Lotito,in Calabria. La Lega si è astenuta, mentre FdI e FI erano a favore. Con il no del Carroccio sono però venuti a mancare i voti a favore per far passare la proposta di modifica che è stata dunque bocciata. Il governo si era rimesso all’aula della commissione.Leggi anche:si arrende sulRai: “Non è priorità”. Evota con le opposizioniLa mossa della Lega controCome appena accennato, poco prima la proposta di riduzione delRai, sostenuta dalla Lega, era stata respinta sempre in commissione Bilancio al Senato con 12 voti contrari e 10 a favore.