Auto Green Deal immigrazione | chi gestirà i dossier Ue più controversi insieme alla regina von der Leyen

Passato (per un soffio) l’esame del voto in aula, la nuova Commissione europea di Ursula von derpuò finalmente entrare in carica. La 66enne tedesca rimarràguida dell’esecutivo comunitario per altri cinque anni, un inedito nella politica europea. Una delle principali novità della nuova squadra di governo è senz’altro l’asse politico, molto più sbilanciato a destra rispettoscorsa legislatura. Lo conferma la vicepresidenza esecutiva assegnata all’italiano Raffaele Fitto, che è espressione dei Conservatori e Riformisti, un gruppo di destra che non fa parte della maggioranza europea. Ma la differenza più sostanziale rispetto al primo mandato riguarda forse la composizione stessa del collegio dei commissari e le deleghe assegnate a ognuno di loro.Niente più nomi grossi a BruxellesNei primi cinque anni sotto la guida di von der, ad affollare i corridoi di Palazzo Berlaymont c’erano alcuni pezzi da novanta della politica europea.