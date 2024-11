Gaeta.it - Arrestata una madre per traffico di droga: trovata eroina sotto l’auto con il figlio a bordo

Facebook WhatsAppTwitter Nel comune di Tribano, una donna di trent’anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Padova, è statacon l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione della Squadra Mobile ha fatto emergere un caso preoccupante, in cui la donna ha tentato di mascherare le proprie attività illegali portando con sé il propriodi soli cinque anni.L’intervento degli agenti e il ritrovamento dellaNell’ambito di un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notatodella sospettata nel comune di Tribano. La donna, alla guida, aveva il piccolo seduto in un seggiolino, un dettaglio che ha suscitato la curiosità degli operatori. Sollevando il sospetto,è stata successivamente controllata. Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un incavo sul fondo delmobile.