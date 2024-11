Ilgiorno.it - Anziana trovata morta in casa, la confidenza del figlio Corrado a un medico: “Volevo fargliela pagare”

CASSINA VALSASSINA – Tre buste nella cassetta della posta della ex moglie. Una per ciascuno dei due figli di appena 11 e 8 anni, con dentro soldi, gioielli e lettere di “addio per sempre”. La terza per con le ultime volontà: “Per il mio funerale non voglio affissioni”. Asua invece, adagiata sul divano, mamma Margherita era giàda ore, fredda, mentre lui sdraiato accanto, era incosciente ma respirava ancora. Sulla stufa due confezioni di farmaci, l’Anelor, un ansiolitico recuperato non si sa come, e il Trittico, un antidepressivo regolarmente prescritto, un bicchiere, una tazza e un contenitore in vetro con dentro un liquido marrone., in ospedale, ha poi confidato a un dottore di “volergliela fare” alla madre. Il possibile movente lo ha affidato ad alcuni pizzini: “Mi ha rovinato la vita, la odio, durante l’ultimo week end ha costretto i miei figli ad andarsene”.