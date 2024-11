Gaeta.it - Al Bano: l’operazione alle corde vocali e il recupero rapido per Sanremo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter AlCarrisi si è sottoposto a un intervento chirurgico a Roma, specificamente presso La Casa di Cura Villa del Rosario, per risolvere un problema di raucedine che il cantante pugliese ha riportato. Dopo, il noto artista ha rassicurato tutti riguardosue condizioni di salute, dichiarando di sentirsi già in ottima forma. Questo episodio solleva interrogativi sulla sua partecipazione al prossimo Festival di, un evento musicale attesissimo.L’intervento: dettagli e innovazioniIl professor Lino Di Rienzo Businco ha condottoad Al, un procedimento innovativo che ha come obiettivo il trattamento delle alte vie respiratorie. L’intervento ha una durata di circa venti minuti e utilizza tecniche avanzate di chirurgia endoscopica mini invasiva, una pratica che si sta diffondendo sempre di più in ambito medico per i suoi vantaggi rispettoprocedure tradizionali.