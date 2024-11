Lanazione.it - A teatro test per la salute. Campagna per i donatori

Leggi su Lanazione.it

IlEra ospita l’evento di Admo (associazionedi midollo osseo) più grande di tutta la Toscana. Il 15 dicembre arriva infatti un evento straordinario di beneficenza e sensibilizzazione alla donazione di sangue e midollo con un doppio spettacolo, alle 15 e alle 18.30. In scena Lo schiaccianoci, balletto per antonomasia con più di 50 ballerini di Professione Danza Parma e del Balletto di Parma che si esibiranno sul palco delEra. Avranno una piccola parte anche alcune bambine di due scuole di danza della zona: Arte Danza di Arianna Battini (Santa Croce sull’Arno) e La Rondine Danza di Chiara Ribechini (Peccioli). La musica sarà suonata dal vivo dall’orchestra Stefano Tamburini dell’Accademia Musicale Pontedera. Ecco le parole di Francesca Masi, residente a Fabbrica di Peccioli, psicologa e organizzatrice dell’evento alEra: "La mia storia la conoscono in tanti: nel 2016 ho ricevuto la diagnosi di una rara malattia del sangue che mi dava sei mesi di vita.