Gaeta.it - A Cerveteri si celebra il Natale con l’AISM: una raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il periodo natalizio asi arricchisce di iniziative solidali grazie al banchetto dell’Associazione Italiana, che si terrà sabato 30 novembre. Questo evento rappresenta un’opportunità per la comunità di fare acquisti significativi, contribuendo così allascientifica contro la. Con una varietà di prodotti da acquistare, i cittadini possono partecipare attivamente a una causa importante, rendendo ilnon solo un momento di festa, ma anche di impegno sociale.Una tradizione che dura da dieci anniA, il banchetto di AISM non è una novità, ma un appuntamento atteso che segna il decimo anno di attività dei volontari locali. Questi ultimi ripropongono una selezione di prodotti solidali che non solo rappresentano idee regalo originali, ma contribuiscono anche concretamente allascientifica.