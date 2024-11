Lanazione.it - Tutti maestri i Premi Oskar

"Canta cavallo che si sveglia il gallo". Un po’ Rino Gaetano, un po’ Giorgio Gaber, andando a scomodare qualcuno di importante. Esce alla mezzanotte di mercoledì, il nuovo album dei, ‘’, anticipato nei giorni scorsi da ‘Un mese da re’, da cui abbiamo estrapolato quel segmento di testo. E ancora: "Ditemi che devo fare per vivere un mese da re, datemi il visto per prendere un mese di ferie da me, ma quale successo, mi basta una palma da cocco e del succo di mango, e quando son stanco mi tuffo in un tango": con questo inciso che augura a ognuno di poter godere di qualche momento di svagata spensieratezza, venerdì abbiamo già assaggiato un aperitivo del nuovo lavoro. ‘Un mese da re’ è un tango-ska dal ritmo serrato il cui testo racconta con ironia, tra giochi di parole e nonsense, la comune fatica quotidiana fatta per arrivare a fine mese sperando di goderne prima o poi i frutti.