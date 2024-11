Fanpage.it - Parlamento Ue blocca i tagli proposti dai governi di destra a fondi per giovani e ricerca

Domani aleuropeo è previsto il voto sulla nuova Commissione Europea di Ursula von der Leyen. Si vota anche per approvare il bilancio dell'Ue per il 2025, su cui idiche fanno parte del Consiglio Ue, avevano propostoda 1,52 miliardi di euro. L'eurodeputato dem Nicola Zingaretti a Fanpage.it: "Abbiamo scongiurato i, ma siamo solo all'inizio, questo non è che l'antipasto del tipo di bata politica che dovremo condurre nei prossimi anni".