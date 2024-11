Paramount+ | i film e le serie tv in uscita a Dicembre 2024

Leggi su Cinefilos.it

Con la fine imminente di Novembre, ecco di seguito tutte le uscite su Paramount+. Tra le novità il primo film originale di Natale Dear Santa. Debuttano i film di successo passati in sala A Quiet Place – Giorno 1 e IF. Tra le serie TV l'attesissima The Agency, con Michael Fassbender e Zorro.

Film in arrivo su Paramount+

Dear Santa
Disponibile dal 18 Novembre – Il primo film natalizio originale di Paramount+, dai fratelli Peter e Bobby Farrelly, con Jack Black, Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, Post Malone, P.J. Byrne, Jaden Carson Baker e Kai Cech.

DEAR SANTA è la storia di un ragazzino (Robert Timothy Smith) che spedisce a Babbo Natale la sua lista dei desideri natalizi con un errore ortografico fondamentale, che provoca l'arrivo di un diabolico Jack Black che porta scompiglio durante le feste.