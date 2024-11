Bergamonews.it - Orsi, orologi e colori nerazzurri: la giornata dei tifosi atalantini a Berna

(Svizzera). Ore 10:58, il celebreo sulla torre si prepara a suonare. Ai suoi piedi, un gruppetto di persone con il telefono in mano si prepara a riprendere il momento. Scoccano le 11, la folla si dirada, passano pochi minuti e sotto il monumento più simbolico disi scorgono le prime sciarpe nerazzurre della: “Siamo arrivati stanotte in camper” spiegano.Anche complici i costi sostenuti della vita nella capitale svizzera, praticamente nessuno ha azzardato la due-giorni (o la tre-giorni) elvetica per assistere a Young Boys-Atalanta. Meglio il caro, vecchio bus.Le partenze sono iniziate di prima mattina da tutta la provincia. Non senza incognite relative al percorso: il semaforo che si è acceso per regolamentare il traffico all’imbocco del traforo del San Gottardo e qualche imprevisto stradale – come ad esempio un tir in avaria – hanno rallentato l’arrivo.