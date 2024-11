Quifinanza.it - Niente accordo su riduzione canone Rai, le tensioni che complicano la Manovra

E chi l’avrebbe detto che il governo si sarebbe scontrato proprio su questo argomento. La situazione è tesa e c’è poco tempo, ma sul tavolo del governo spunta di nuovo ilRai. La trattativa interna alla maggioranza si scontra con richieste divergenti e coperture incerte: in poche parole, è molto probabile che non venga ridotto a 70 euro come caldeggiato dalla Lega.La maggioranza ha tracciato una linea precisa sulla prossima Legge di Bilancio: modifiche limitate, condivise tra i partiti di governo e approvate solo se sostenibili dal punto di vista economico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà l’ultima parola, con il compito di valutare la fattibilità delle proposte.Stop a riduzioni non condivise: il caso delRaiTra le ipotesi destinate a restare sulla carta c’è la proposta della Lega di ridurre ilRai da 90 a 70 euro, nonostante Matteo Salvini abbia ribadito che “fa parte del programma di governo”.