Napoli, tegola Mazzocchi: lesione muscolare, ecco i tempi di recupero

L’esterno azzurro si è fermato dopo la Roma. Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema al soleo sinistro.Altraper ildi Antonio Conte. Il club azzurro dovrà fare a meno di Pasqualeper diverse settimane. Gli esami strumentali effettuati dopo la sfida contro la Roma hanno evidenziato unadistrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. La SSCha comunicato che il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.Secondo quanto riportato da Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, idisono già delineati: “Un mese circa di stop per Pasquale. Il suo rientro potrebbe avvenire il 29 dicembre in-Venezia o a Firenze nella prima gara del 2025”.Una perdita significativa per il tecnico pugliese, che dovrà rinunciare all’esterno ex Salernitana nel momento clou della stagione, con il calendario che presenta diversi impegni ravvicinati tra campionato e coppe.