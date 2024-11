M5S Conte | Grillo non può levarci il simbolo non è mio né suo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe, trascinerà Giuseppein tribunale? “Abbiamo smesso, parlo del mio passato, di fare l’avvocato. Adesso i legulei e i cavilli giuridici li lasciamo al fondatore che predicava la democrazia”, ha risposto il leader stellato, ospite di Cinque minuti in onda stasera su Raiuno. Può riprendersi il? “Assolutamente no, ha degli impegni contrattuali – ha sottolineato– in questo senso, e in più ilappartiene, lo voglio chiarire una volta per tutte, al Movimento 5 stelle, agli iscritti, non è mio ma non è neppure di”. Quanto all’ipotesi di inserire nelil nome di, l’interessato nega di averci pensato: “Assolutamente lo escludo, non sono favorevole. Non è che ieri eravamo grillini e oggi siamo contiani”.