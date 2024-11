Biccy.it - Lucilla Agosti: “Non so perché abbiano scelto me, voglio chiederlo allo psicologo”. Diletta Leotta interviene

Leggi su Biccy.it

è stata la sabotatrice della quarta edizione de La Talpa, un ruolo che non si è scelta e che ha dovuto interpretare per tutto il tempo. Una volta svelata la sua identità la speaker si è sfogata con.“Eccomi, finalmente lo posso dire! È stato snervante. La cosa più difficile è stata non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa potesse trapelare da me. Sono sempre stata in controllo anche se poi ogni tanto mi lasciavo andare e cercavo di far percepire il mio carattere. Ma ero sempre concentrata. Dovevo tenere il punto. E mano a mano che si andava avanti e ci si conosceva sempre di più io dovevo manomettere la missione del gruppo e questa cosa mi provocava una spaccatura interiore. . Dopo la discussione con Veronica Peparini mi sono sentita terribilmente sola e ho avuto paura di non riuscire ad arrivare fino alla fine.