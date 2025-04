Incidente a Eboli straniero in bici travolto ed ucciso da un' auto pirata

Incidente mortale ad Eboli. Uno straniero, 60enne ucraino, è stato travolto da un'auto pirata a Campolongo nei pressi della litoranea. L'uomo è morto subito dopo essere. Ilmattino.it - Incidente a Eboli, straniero in bici travolto ed ucciso da un'auto pirata Leggi su Ilmattino.it mortale ad. Uno, 60enne ucraino, è statoda un'a Campolongo nei pressi della litoranea. L'uomo è morto subito dopo essere.

