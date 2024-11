Lo faccio per Dio Il campione lascia lo sport e va in giro per il mondo | oggi è irriconoscibile

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’incredibile trasformazione dell’ex pilota di motociclismo. Ognuno di noi, in qualsiasi istante, può cambiare radicalmente vita. Già, ma dal dirlo al farlo il passo può non essere così breve. In questo caso di passi il protagonista della nostra storia ne ha fatti davvero tanti. Stiamo parlando di Axel Pons che ha deciso dire ildella Moto2 per dedicare la sua nuova vita interamente a Dio.Axel Pons è figlio d’arte. Il papà Alfonso Pons Ezquerra, noto col soprannome di Sito, ha vinto due titoli nel motomondiale eè rimasto in quelcome dirigenteivo. Nonostante ciò Axel ha deciso di abbandonare la Moto2. E se prima correva su quei bolidi fino a 300 chilometri orari,va decisamente più piano: l’ex pilota, infatti, gira ila piedi (scalzi).Leggi anche: Sinner si blocca per l’emozione in conferenza stampa, la reazione da applausi di BerrettiniLa nuova vita di Axel Pons: prima la carriera da modello, poi la svoltaNel 2018 Axel Pons hato ildella Moto2.