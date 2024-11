Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: scelte particolari di entrambi in centro partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:32 E invecerimane sul piano originale, con 40’44” sull’orologio c’è 19. h5 per lui, che completa così quanto già iniziato con g6.12:31 Rimane sempre possibile h5 per il Nero, questo è chiaro, ma la spinta di pedone adesso sarebbe leggermente meno potente.12:29 Può anche essere cheabbia giocato Rf2 per sorprendere in qualche modo, cosa che va a impattare sul tempo a disposizione dell’indiano, sceso sotto i 45 minuti.12:27 Intendiamoci: non c’è nessun pericolo immediato per. Semmai è un po’ lenta come mossa, più per solidificare la posizione e tenere i pezzi abbastanza legati, ma questo autorizza il Nero a manovrare di Cavallo in h5.12:25 Strana, stranissima scelta diche gioca 19.