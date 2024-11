Ilfattoquotidiano.it - Le proteste per la morte di Ramy Elgaml allarmano la questura di Milano: sospetti su una ‘rete’ tra le periferie, si pensa a rinforzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il timore è che la protesta si ingrossi e, soprattutto, che diventi un legante tra le aree più difficili della città. C’è preoccupazione inper le manifestazioni che vanno avanti da domenica pomeriggio in seguito alladi, il 19enne morto durante un inseguimento tra uno scooter e una gazzella dei carabinieri. Le due notti di disordini nel quartiere Corvetto, dove il giovane viveva, potrebbero essere una miccia che accende anche altre zone a rischio della metropoli. Per questo, in vista di altre serate potenzialmente complicate, i responsabili dell’ordine pubblico sono orientati a chiedere.La paura è che i disordini contagino anche altre zone dio, comunque, che i giovani di quartieri ‘difficili’ si spostino al Corvetto ingrossando le fila dei manifestanti, passati già dalla trentina della notte tra domenica e lunedì ai circa cento che hanno appiccato roghi, vandalizzato un filobus e lanciato petardi sulla polizia nella serata tra lunedì e martedì.